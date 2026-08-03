به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیرو مصوبه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در ۶ مرداد امسال و در راستای ارتقای سطح کیفی مسابقات، ساماندهی وضعیت باشگاه‌ها و تأکید هیئت رئیسه فدراسیون مبنی بر کاهش تعداد تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر مردان، به استحضار می‌رساند همه باشگاه‌های متقاضی حضور در مسابقات لیگ برتر مردان امسال مکلف هستند حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تسویه کامل تمامی بدهی‌ها و تعهدات مالی مربوط به سنوات گذشته، اعم از مطالبات بازیکنان، اعضای کادر فنی، بدهی‌های مربوط به فدراسیون و سایر دیون و تعهدات مالی مرتبط اقدام کرده و اسناد و مستندات مثبته دال بر تسویه موارد مذکور را در مهلت مقرر به امور مالی فدراسیون ارائه نمایند.