رئیس کل دادگستری استان تهران، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری ۴ طرح از مجموعه‌های مجتمع قضایی تأکید کرد و گفت: فضای فیزیکی فعلی بسیاری از واحد‌های قضایی متناسب با نیاز مردم و شأن عدلیه نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی القاصی، در بازدید از طرح مجتمع قضایی یافت‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد، دستور داد این طرح ظرف ۲۰ روز کاری به مرحله بهره‌برداری برسد و در نیمه دوم شهریورماه و در آستانه هفته دفاع مقدس افتتاح شود. این مجتمع با مساحت ۱۹ هزار مترمربع و پیش‌بینی استقرار ۷۳ شعبه قضایی، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات به مردم ایجاد خواهد کرد.

افتتاح مجتمع چیتگر تا دهه فجر با پیشرفت ۷۵ درصدی

القاصی در بازدید از مجتمع قضایی شهرک چیتگر با پیشرفت ۷۵ درصدی و مساحت بیش از ۱۶ هزار مترمربع و ۶۳ شعبه، بر تأمین پارکینگ و تسهیل در عبور و مرور مراجعین تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون اقدامات لازم برای تأمین پارکینگ و دسترسی‌های ترافیکی از طریق هماهنگی با سازمان مسکن و شهرسازی پیگیری شود. وی بر افتتاح این طرح تا دهه فجر سال جاری تأکید کرد.

تذکر جدی به پیمانکار مجتمع ارشاد برای رعایت حقوق شهروندان

رئیس کل دادگستری تهران در بازدید از طرح مجتمع قضایی ارشاد، با مشاهده انسداد بخشی از مسیر تردد عابران توسط مصالح ساختمانی، به پیمانکار تذکر جدی داد و ضمن تعیین مهلت ۲۴ ساعته برای رفع مشکل، بر رعایت حقوق شهروندان و مجاوران به عنوان اصول اخلاق حرفه‌ای و الزامات مدیریت شهری تأکید کرد.



وی همچنین بر تقویت سازه نگهبان و تسریع در عملیات فونداسیون برای جلوگیری از مخاطره برای ساختمان‌های مجاور تأکید کرد.

پیگیری تأمین مطالبات پیمانکاران پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی

القاصی در بازدید از طرح مسکونی ۱۶۸ واحدی دادگستری تهران با پیشرفت ۷۰ درصدی، دستورات لازم را جهت پیگیری تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران جزء صادر کرد و تأکید کرد که با تأمین اعتبار، کارگاه‌ها باید با حداکثر ظرفیت فعال شوند تا از هدررفت منابع و طولانی شدن زمان طرح ها جلوگیری شود.

افزایش ۲۰۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی به زیرساخت‌های دادگستری تهران

سید مهدی رستگاری، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری استان تهران، گفت: با اجرای برنامه‌ریزی‌ها، مجموعاً ۲۰۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی به زیرساخت‌های دادگستری استان تهران افزوده خواهد شد که بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌ها با بهره‌برداری از طرح های شاخص یافت‌آباد، چیتگر، ارشاد و پروژه‌های مسکونی محقق می‌شود.

وی تأکید کرد: تیم‌های تخصصی دفتر فنی و عمرانی، نظارت و پایش مستمر روند پیشرفت فیزیکی طرح ها را بر اساس دستورات رئیس کل دادگستری استان در برنامه کاری قرار داده‌اند تا ضمن پیشگیری از نوسانات هزینه‌ای و صیانت از بیت‌المال، عملیات تکمیل این مجتمع‌ها بر اساس زمان‌بندی مصوب و بدون وقفه تداوم یابد.