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وزیر انرژی صربستان، به مردم برای صرفه جویی در مصرف برق، به دلیل پایین آمدن بی سابقه سطح آب رودخانه دانوب به دلیل خشکسالی و کاهش ظرفیت تولید نیروگاههای آبی در صربستان هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرایط آب و هوایی خشن که تمام اروپا را تحت تأثیر قرار داده، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه داشته است. وزیر انرژی صربستان ضمن درخواست از مردم برای مصرف «عقلانی» برق گفت: پایین آمدن بی سابقه سطح آب رودخانه دانوب به دلیل خشکسالی، ظرفیت تولید نیروگاههای آبی در صربستان را به شدت کاهش داده و به ۲۰ درصد رسانده است.
دوبراوکا دِدوویچ هاندانوویچ، وزیر انرژی صربستان، به تلویزیون ملی این کشور (RTS) گفت: نیروگاه آبی جرداپ ۱ با ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود و جرداپ ۲ با ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود کار میکنند.
این دو نیروگاه که در حدود ۲۴۰ کیلومتری جنوب شرقی بلگراد و در مرز با رومانی واقع شدهاند، تقریباً ۱۸ درصد از تولید سالانه برق صربستان را تأمین میکنند. وزیر انرژی صربستان افزود: سرعت آبی که در حال حاضر در دانوب جریان دارد حدود ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه است که مشابه پایینترین سطوح ثبت شده در سالهای ۱۹۸۵ و ۲۰۰۳ است.
وزیر انرژی صربستان خاطر نشان کرد: «در طول ماههای مه، ژوئن و ژوئیه، ما کمترین میزان تولید را در نیروگاههای جرداپ از زمان راه اندازی آنها در دهه ۱۹۷۰ تجربه کردیم».
تقریباً ۷۰٪ از برق صربستان از نیروگاههای حرارتی و ۳۰٪ از نیروگاههای برق آبی تأمین میشود.
رومانی و بلغارستان نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
به دلیل کاهش چشمگیر مدت بارندگی و گرمای شدیدی که از فصل بهار اروپا را تحت تأثیر قرار داده است، سطح آب رودخانه دانوب در برخی مناطق به پایینترین حد خود در طول تاریخ رسیده است. کارشناسان هواشناسی درصربستان پیش بینی میکنند که تا پنج یا شش هفته دیگر بارندگی قابل توجهی در امتداد رودخانه وجود نخواهد داشت. مجارستان روز یکشنبه برای اولین بار در ۴۴ سال گذشته، تعطیلی تنها نیروگاه هستهای خود در پاکس را اعلام کرد.
به گفته وزیر برق صربستان، تولید برق در رومانی و بلغارستان نیز به همین دلیل تحت تأثیر قرار گرفته است، در حالی که مصرف برق به دلیل استفاده از تهویه مطبوع در مواجهه با موج گرمای شدید در حال افزایش است. او با بیان اینکه مصرف فعلی در صربستان حدود ۱۰۵ گیگاوات ساعت در روز است گفت: «همه این عوامل بر منابع برق موجود و قیمتها فشار وارد میکنند.»
او افزود: «من از شهروندان میخواهم که از برق به طور عقلانی استفاده کنند تا به ما در عبور از این دوره خشکسالی کمک کنند.»
رودخانه دانوب در صربستان در شمال کشور، نزدیک مرز با مجارستان و کرواسی، بحرانیترین وضعیت را دارد؛ جایی که طبق گزارش موسسه هواشناسی صربستان، سرعت جریان آب در صبح یکشنبه ۷۵۰ متر مکعب بر ثانیه بود. در این منطقه، سطح آب رودخانه در پایینترین سطح ثبت شده خود در چند روز گذشته قرار دارد و همچنان در حال کاهش است. این وضعیت مقامات را مجبور کرده است پمپی را خاموش کنند که آب را از دانوب به یک سیستم کانال ۹۶۰ کیلومتری منحرف میکند. این سیستم بیش از یک میلیون هکتار از زمینهای زراعی شمال کشور را آبیاری میکند.