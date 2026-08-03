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هشتمین جلسه قرارگاه حملونقل جادهای اربعین با تمرکز بر مدیریت موج بازگشت و تأمین حداکثری ناوگان در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران برگزار شد. معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیتهای استانی، بر لزوم تقویت ناوگان در پایانههای پرتردد مهران و شلمچه تا پایان هفته جاری تصریح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین نشست تخصصی قرارگاه حملونقل جادهای زائران اربعین حسینی با حضور مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی و رضا اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایانه مسافری شهید رئیسی (برکت) مهران برگزار شد.
در این نشست که با ارتباط برخط با قرارگاه مرکزی سازمان راهداری و تمامی ادارات کل استانی همراه بود، آخرین وضعیت تردد ناوگان اتوبوسی در مسیرهای رفت و برگشت به دقت پایش شد. با توجه به تحلیل دادههای آماری و پیشبینی افزایش حجم بازگشت زائران تا پایان هفته جاری، تمهیدات ویژهای برای تأمین ناوگان اتوبوسی در نقاط پرتقاضا اتخاذ گردید.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق استانی، از تمامی دستگاههای ذیربط خواست تا با بسیج حداکثری ظرفیت ناوگان عمومی کشور، نسبت به استقرار و بهکارگیری بهموقع اتوبوسها اقدام نمایند. با توجه به اینکه پایانههای شهید سلیمانی (مهران) و شلمچه بیشترین سهم را در موج بازگشت دارند، اولویت اصلی قرارگاه، مدیریت هوشمند توزیع ناوگان و کاهش زمان انتظار زائران در پایانهها تعیین شد.