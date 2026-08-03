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مستند «سید حسین» با روایتی از زندگی سید حسین الموسوی الماموری، از خادمان باسابقه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سه شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن شبکه افق میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «سید حسین» به کارگردانی جواد صداقتیراد و از تولیدات گروه مستند شبکه افق، تصویری از سالها خدمت بیوقفه سید حسین الموسوی الماموری به زائران سیدالشهدا (ع) ارائه میکند و در خلال روایت زندگی او، فراز و نشیبهای این مسیر پرمشقت و معنوی را به تصویر میکشد؛ مسیری که با عشق به خدمت در آستان حضرت امام حسین (ع) گره خورده است.
مستند «سید حسین» سهشنبه، ۱۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش میشود و بازپخش آن روز بعد ساعتهای ۱۰:۰۰ و ۱۶:۰۰ روی آنتن میرود.