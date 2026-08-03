رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حضور حدود ۲ میلیون زائر ایرانی در عراق، از زائران خواست بازگشت خود را به روز‌های پایانی اربعین موکول نکنند و با مدیریت زمان سفر، از ازدحام، کمبود ناوگان و افزایش تصادفات جاده‌ای جلوگیری کنند.

هشدار پلیس راهور به زائران / بازگشت را به روز‌های پایانی موکول نکنید

هشدار پلیس راهور به زائران / بازگشت را به روز‌های پایانی موکول نکنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «سیدتیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حضور حدود ۲ میلیون زائر ایرانی در عراق، از زائران خواست بازگشت خود را به روز‌های پایانی مراسم اربعین موکول نکنند.

وی با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز ۸ مرداد، بیش از ۲.۷ میلیون زائر از مرز‌های کشور خارج شده‌اند که تاکنون افزون بر ۹۲۰ هزار زائر به کشور بازگشته‌اند و همچنان حدود ۲ میلیون زائر در عراق حضور دارند.

سردار حسینی تصریح کرد: در روز ۸ مرداد، بیش از ۳۳۳ هزار نفر از کشور خارج و بیش از ۲۳۹ هزار نفر بازگشتند که بیشترین میزان ورود زائران از ابتدای طرح اربعین تاکنون است. آمار ورود زائران در این روز نسبت به ۵ مرداد، بیش از ۳۱۵ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۴۶ درصد کل تردد‌های مرزی از مرز مهران انجام شده است، گفت: تمرکز بالای تردد‌ها در این مرز، احتمال افزایش تراکم ترافیک، ازدحام و طولانی شدن زمان انتظار را در روز‌های پایانی افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش تصادفات جاده‌ای در روز‌های اخیر گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگانی است که بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز می‌کنند.

سردار حسینی تأکید کرد: با پایان مراسم، بخش قابل توجهی از موکب‌ها جمع‌آوری می‌شوند و هم‌زمان با افزایش حجم بازگشت، احتمال محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود دارد که می‌تواند موجب معطلی، خستگی و افزایش احتمال تصادفات شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از زائران خواست بازگشت خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند و در صورت امکان، پیش از اوج‌گیری موج بازگشت وارد کشور شوند. وی همچنین به رانندگان توصیه کرد پس از ورود به کشور، از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند و در صورت احساس خستگی، در محل‌های امن استراحت کنند.