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دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از تمدید مهلت ثبتنام مربیان و تشکیل باشگاههای کتابخوانی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام دبیرخانه ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی که پس از چندسال وقفه فعالیت خود را آغاز کرده است، ثبتنام مربیان و باشگاههای کتابخوانی این دوره با توجه به شرایط اجتماعی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، از جمله جنگ و برخی ملاحظات اجرایی، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
بر اساس این اطلاعیه، تمدید اعلامشده شامل دو بخش «ثبتنام مربیان» و «تشکیل و تکمیل اطلاعات باشگاههای کتابخوانی» است و مربیان، مروجان کتابخوانی و سایر علاقهمندان میتوانند در این بازه زمانی نسبت به ثبتنام، تشکیل باشگاه و تکمیل اطلاعات اعضای کودک و نوجوان اقدام کنند.
دبیرخانه این رویداد همچنین تأکید کرده است که پس از پایان مردادماه، امکان ثبتنام مربیان جدید، ایجاد باشگاه جدید و تکمیل اطلاعات باشگاههایی که ثبت نهایی نشدهاند، وجود نخواهد داشت؛ از اینرو، متقاضیان لازم است در مهلت تعیینشده فرایند ثبتنام خود را تکمیل کنند.
جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت کتابخوانی گروهی، توسعه گفتوگو پیرامون کتاب و افزایش مشارکت خلاقانه کودکان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و تکمیل اطلاعات به سامانه Tarvijeketab.ir مراجعه کنند.