به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوى تیم ملى کشتى آزاد از ۱۶ تا ۲۵ مرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى در تهران برگزار می‌شود.

در این اردو ۲۰ کشتی گیر مازندرانی حضور دارند که به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده، علی مومنی، على یحیى پور و عرشیا حدادی (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد و عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلى، ابراهیم الهی و محمدعلی عموزاد (مازندران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) یونس امامى (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى و عادل پناهیان (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور و رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى و حسین مفیدی (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع و محمدرضا لطفی (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی)

سرمربى: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینى و مهدى تقوى (مازندران) - فرید دژم خوى - فرشید قبادى - مصطفى آقاجانى

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلى قاسم نیان

تغذیه و مکمل: یوسف عمید

مربیان تیم امید: سعید احمدی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)

ماساژور: سجاد امیرى

آنالیزور: سعید ابراهیمى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا