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مدیرکل دفتر مهندسی و راهبردی شبکه توزیع توانیر گفت: از هفته جاری در تمامی شهرکهای صنعتی کشور محدودیت یکروزه برق اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، رضا کفیلی مدیرکل دفتر مهندسی و راهبردی شبکه توزیع شرکت توانیر با حضور در برنامه «میز اقتصاد» از کاهش سه درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته و افزایش پنج درصدی تولید انرژی خبر داد و گفت: با همکاری مردم و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، امسال شرایط مدیریت ناترازی و اوج بار نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.
وی اظهار کرد: سال گذشته به دلیل کاهش بارندگیها و افت ذخایر نیروگاههای برقآبی، تأمین برق با مشکلات بیشتری همراه بود، اما امسال با برنامهریزی انجامشده در حوزه مدیریت مصرف، ترویج الگوی صحیح مصرف، همکاری دستگاههای اجرایی و نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف، بخشی از مصرف شبکه کنترل شده است.
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبردی شبکه توزیع توانیر ادامه داد: خاموشیهای بخش خانگی تنها در دو تا سه هفته اخیر اعمال شده و پیش از آن مدیریت بار بیشتر در بخش کشاورزی انجام میشد. محدودیت برق چاههای کشاورزی نیز بر اساس مجوزهای برداشت آب اعمال میشود.
کفیلی درباره مدیریت مصرف در بخش صنعت گفت: محدودیت صنایع ابتدا با یک روز در هفته آغاز شد و سپس به روز جمعه منتقل شد. با افزایش دمای هوا، این محدودیت برای مدتی به دو روز در هفته افزایش یافت، اما از هفته جاری در تمامی شهرکهای صنعتی کشور محدودیت یکروزه برق اعمال میشود.
تلفات فنی شبکه برق ۶ درصد است
مدیرکل دفتر مهندسی و راهبردی شبکه توزیع توانیر با بیان اینکه تلفات در شبکه برق ایران بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است، گفت: بخش اعظم این تلفات مربوط به بخشهای غیرفنی است به این معنی که برق به صورت غیرمجاز از طریق مصرف کننده نهایی مصرف میشود و به دست مشترکان اصلی و واقعی نمیرسد، بدون در نظر گرفتن این مصارف تلفات فنی شبکه بین ۵ تا ۶ درصد است.
وی در ادامه به برنامههای کاهش تلفات غیرفنی در شبکه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در سراسر کشور طرحی به نام طرح مهتاب اجرایی میشود که در این طرح گروهها و ماموران شرکتهای توزیع برق به مکانهای متفاوتی سرکشی و در صورت رویت مصارف غیرمجاز آنها را جمع آوری و دستکاریها را برطرف میکنند.
کفیلی اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده، فعالیت رمزارزهای غیرمجاز را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ و مصارف غیرمجاز برق را از طریق شماره ۳۰۰۰۶۲۱ گزارش کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: تا پایان سال ۱۰ میلیون کنتور هوشمند برق در کشور نصب میشود
در ادامه این برنامه، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو و وزارت نفت را مکلف کرده است در حوزه هوشمندسازی و بهینهسازی مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند. هوشمندسازی مشترکان خانگی، چاههای کشاورزی و بخش صنعت اقدام مناسبی بوده، اما کافی نیست و بر اساس قانون باید تا پایان برنامه هفتم، ۹۰ درصد حوزه انرژی کشور هوشمندسازی شود.
وی افزود: تاکنون هفت میلیون کنتور هوشمند برق در کشور نصب شده و وزارت نیرو برنامهریزی کرده است این تعداد تا پایان سال به ۱۰ میلیون کنتور برسد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سامانه جامع هوشمند انرژی افزود: اطلاعات نیروگاهها، سدها، صنایع، خطوط انتقال و پستهای برق در این سامانه تجمیع میشود و اطلاعات آن در کمتر از پنج ثانیه بهروزرسانی میشود. وزارت نیرو در بخش برق عملکرد مطلوبی داشته، اما در حوزه آب همچنان نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد.
سپهوند ادامه داد: هدفگذاری وزارت نیرو نصب ۱۰ میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال است. اگرچه در مقاطعی به دلیل مشکلات تأمین قطعات، روند اجرای طرح با چالشهایی روبهرو شد، اما اکنون این موانع تا حد زیادی برطرف شده و وزارت نیرو اجرای این برنامه را با جدیت دنبال میکند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت و تحلیل دادههای دریافتی اهمیت زیادی دارد. سامانههای مختلف وزارت نیرو و سامانه جامع «نور» در شرکت توانیر اطلاعات کنتورهای هوشمند و تجهیزات شبکه را دریافت و پردازش میکنند و این دادهها نقش مهمی در تصمیمگیری برای مدیریت بار و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف برق دارد.
توسعه هوشمندسازی و اصلاح الگوی مصرف، راهکار کاهش ناترازی انرژی است
وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای هوشمندسازی و اصلاح الگوی مصرف، گفت: مجلس روند اجرای تکالیف وزارت نیرو و وزارت نفت در حوزه هوشمندسازی انرژی را بهصورت مستمر رصد میکند و گزارشهای مربوط به این بخش به طور منظم در کمیسیون انرژی بررسی میشود.
سپهوند اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور به موضوع هوشمندسازی مصرف انرژی ورود کرده و دستگاههای اجرایی مکلف هستند گزارش اقدامات خود را به کمیسیون انرژی مجلس ارائه کنند. وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به صورت مستمر گزارشهای خود را در این زمینه ارائه میدهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: هفته گذشته وزارت نیرو گزارش کاملی از اقدامات انجامشده در حوزه تولید، مصرف و هوشمندسازی برق ارائه کرد و سامانه هوشمند توزیع برق کشور نیز معرفی شد. این سامانه امکان پایش برخط شبکه را در اختیار مدیران قرار میدهد تا بتوانند اوج مصرف را در نقاط مختلف کشور رصد و مدیریت کنند و از بروز اختلال در شبکه برق جلوگیری شود.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت نیرو گفت: مجلس اجرای بندهای مختلف قوانین مرتبط با مدیریت و بهینهسازی مصرف برق را با جدیت پیگیری میکند، اما مسئله مهم این است که میزان مصرف انرژی در کشور حدود دو برابر استانداردهای جهانی است.
سپهوند ادامه داد: این موضوع تنها به رفتار مصرفکنندگان مربوط نمیشود، بلکه استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و همچنین رعایت نشدن الزامات عایقبندی حرارتی در ساختمانها از عوامل مهم افزایش مصرف انرژی به شمار میرود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی اظهار کرد: هوشمندسازی و نصب کنتورهای هوشمند بخشی از راهکار مدیریت مصرف است، اما اصلاح فرهنگ مصرف اهمیت زیادی دارد. هنوز در بسیاری از ساختمانها، با وجود نور طبیعی و پنجرههای بزرگ، چراغها در طول روز روشن هستند؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، مدیریت مصرف به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده و نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی ایفا کرده است.
وی با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور گفت: شبکه انتقال و توزیع برق نیازمند سرمایهگذاری و نوسازی است تا به استانداردهای جهانی نزدیک شود.