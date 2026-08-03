نشست رایزن فرهنگی کشورمان در سریلانکا با مدیران مجمع پیشرفت آسیا (Asia Progress Forum - APF) و محوریت بررسی ظرفیت‌های همکاری و تقویت تعاملات فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کلمبو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست علی کبریایی‌زاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا آسیا را مهد تمدن‌های کهن، محل ظهور ادیان بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، وسعت سرزمینی و جمعیت فراوان توصیف کرد و گفت: این نگاه که آینده متعلق به آسیا است، کاملاً درست بوده و شواهد بسیاری این موضوع را تأیید می‌کند.

وی افزود: در برخی زمینه‌ها هم‌اکنون نیز شاهد تأثیرگذاری فزاینده برخی کشور‌های آسیایی بر معادلات جهانی هستیم و نقش آسیا در تحولات بین‌المللی روزبه‌روز در حال افزایش است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید این موضوع که ایران و سریلانکا از ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در تمامی زمینه‌ها از جمله علم و فناوری، آموزش و فرهنگ برخوردار هستند اظهار کرد: ما آماده همکاری بیشتر در همه این زمینه‌ها هستیم و به سهم خود اقدامات قابل توجهی نیز در این مسیر انجام داده‌ایم.

کبریایی‌زاده همچنین با اشاره به مبانی اندیشه اسلامی، اهمیت استقلال علمی و فرهنگی و دیدگاه‌های رهبری شهید در این زمینه گفت: شرایط برای ارتباط و تعامل میان اندیشکده‌های ایرانی با محافل علمی، فکری و مراکز نخبگانی سریلانکا فراهم است و می‌توان زمینه‌های جدیدی برای همکاری میان این مجموعه‌ها ایجاد کرد.

در پایان این دیدار طرفین بر ادامه رایزنی‌ها و پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک تأکید کردند و مقرر شد مجمع پیشرفت آسیا درخواست خود را برای تعامل و همکاری با اندیشکده‌های ایرانی در موضوعات مورد نظر و علاقه، به صورت مکتوب ارائه کند تا پس از بررسی اقدامات بعدی برای توسعه همکاری‌ها انجام شود.

در ادامه، طرفین درباره ظرفیت‌های گسترده همکاری در حوزه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این برنامه مدیر مجمع پیشرفت آسیا در سخنانی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان اظهار کرد: قرن بیست‌ویکم قرن آسیا خواهد بود و یکی از اهداف این مجمع تقویت نگاه کشور‌های آسیایی از جمله سریلانکا به ظرفیت‌های درون‌قاره‌ای و کاهش وابستگی فکری و راهبردی به غرب و اروپا است.

وی افزود: تاکنون سریلانکا عمدتاً ایران را به عنوان تأمین‌کننده نفت شناخته است در حالی که ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علم، فناوری، آموزش، فرهنگ و توسعه بسیار فراتر از این بوده و زمینه‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های مشترک وجود دارد.