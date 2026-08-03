پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی استانداری ایلام اعلام کرد: با توجه به تداوم موج گرما، افزایش دمای هوا و مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه استان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی استانداری ایلام با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما، افزایش تردد زائران اربعین حسینی و به منظور مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها (به جز کشیک)، شرکتهای بیمه استان ایلام در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ تعطیل هستند.
دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی، مراکز امدادی و نیروهای شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
از عموم شهروندان درخواست شده است با صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکههای خدماترسان و تسهیل خدمترسانی به زائران اربعین حسینی همکاری کنند.