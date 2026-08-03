مرکز سلولدرمانی و نخستین باشگاه هوش مصنوعی در بوشهر راهاندازی میشود
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر گفت: راهاندازی مرکز سلولدرمانی و نخستین باشگاه هوش مصنوعی استان با هدف توسعه فناوری، ارتقای خدمات سلامت و تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی احمدیزاده در نشست با خبرنگاران بیان کرد: نهاد جهاد دانشگاهی با تکیه بر چهار دهه فعالیت در حوزههای آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ دانشگاهی، توسعه فناوریهای نوین را در کنار پاسخگویی به نیازهای استان در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی استان بوشهر امروز به یکی از مجموعههای تخصصی و قابل اتکا در حوزههای انرژی و اقتصاد دریا تبدیل شده و با استفاده از ظرفیت پژوهشگاههای ملی، برنامههای جدیدی را در حوزه سلامت و فناوریهای پیشرفته دنبال میکند.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر از برنامهریزی برای راهاندازی مرکز سلولدرمانی در استان خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با بهرهگیری از توان علمی پژوهشگاههای جهاد دانشگاهی، بهویژه پژوهشگاه رویان، خدمات تخصصی در زمینه پیشگیری، درمان بیماریهای خاص و توسعه خدمات پیوند، بهویژه در حوزه سلامت بانوان، ارائه خواهد کرد.
وی همچنین از راهاندازی نخستین باشگاه هوش مصنوعی استان خبر داد و گفت: این باشگاه با مصوبه ستاد هوش مصنوعی استان و حمایت استانداری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ایجاد میشود.
احمدیزاده با بیان اینکه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، افزود: این باشگاه علاوه بر آموزش هوش مصنوعی از سطح مقدماتی تا حرفهای، زمینه شکلگیری کسبوکارهای نوآور، توانمندسازی نخبگان و تربیت نیروی متخصص مورد نیاز استان را در حوزههای انرژی، اقتصاد دریا و فناوری اطلاعات فراهم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: هدف جهاد دانشگاهی، ایجاد شبکهای از متخصصان و فعالان حوزه هوش مصنوعی است تا از ظرفیت این فناوری در حل مسائل استان، توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد مشاغل آینده بهرهگیری شود.