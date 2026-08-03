مرکز سلول‌درمانی و نخستین باشگاه هوش مصنوعی در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر گفت: راه‌اندازی مرکز سلول‌درمانی و نخستین باشگاه هوش مصنوعی استان با هدف توسعه فناوری، ارتقای خدمات سلامت و تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.