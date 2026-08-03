فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از کشف بیش از هزار قلم لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت، بدون مدارک گمرکی، به ارزش بیش از ۱۶ میلیاد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا، پس از دریافت خبری مبنی بر فروش لوازم یدکی قاچاق در سطح شهرستان صومعه سرا، به نشانی مورد نظر اعزام شدند و هزار و ۲۸۲ قلم انواع لوازم یدکی قاچاق موتورسیکلت را در بازرسی از یک واحد صنفی در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این لوازم هیچ گونه مدارک گمرکی معتبر نداشتند، افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده قاچاق را ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ سلمانی گفت: متهم ۳۵ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق کالا را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ و یا سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.