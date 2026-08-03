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با تصمیم کمیته برگزاری فدراسیون چوگان هفته چهارم لیگ ملی چوگان که قرار بود در روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی استان تهران برگزار شود، به تعویق افتاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم (معوق) لیگ ملی چوگان، جام بهیرخ، یادبود زنده یاد بهیرخ سنگی که قرار بود در روزهای ۱۵ و ۱۶ مردادماه در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا تهران برگزار شود، با تصمیم کمیته برگزاری مسابقات به روزهای یک شنبه و دوشنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد موکول شد.
قرعه کشی بازیها روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ساعت ۱۱ صبح در محل فدراسیون چوگان برگزار میگردد.