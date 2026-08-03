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نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مراغه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی درجلسه شورای مسکن مراغه افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان بدون هیچگونه فرافکنی درتامین زیرساختها برای این طرحها همکاری کنند.
وی اضافه کرد: تامین مسکن از اولویتهای دولت و مجلس برای خانوادههای فاقد مسکن است.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه گفت: تا پایان امسال ۲۰۰ واحد از پروژه ۵۰۰ واحدی این طرح تکمیل و به متقاضیان واگذار میشود.
علی امیریراد ادامه داد: همچنین در طرح ۴۰۰ واحدی برکت ۱۶۹ واحد آماده واگذاری است و با تکمیل مراحل اداری و خدمات زیربنایی، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
امیریراد اظهار کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای مسکن، تسریع در تکمیل پروژهها و توسعه زیرساختهای مورد نیاز، زمینه خانهدار شدن هرچه سریعتر متقاضیان و ارتقای کیفیت سکونت در شهرستان مراغه را فراهم خواهد کرد.