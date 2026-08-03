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از تهدید تا عقب نشینی

ایستادگی و اتحاد مردم ایران و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان باعث شده است که رئیس جمهور تروریست آمریکا بارها ایران را تهدید به حمله گسترده نظامی و سپس عقب نشینی کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۵:۲۸
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برچسب ها: ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، عقب نشینی ترامپ
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