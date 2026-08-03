رسانه ملی در جدول پخش هفته جاری، با ترکیبی از آثار نمایشی و مستند، نگاهی ویژه به موضوع زیارت اربعین و همچنین رویداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ سیاسی جهان داشته است تا مخاطبان خود را با محتوایی متنوع همراه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم تلویزیونی «اربعین» به کارگردانی علیرضا رزازی‌فر، همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان، دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این اثر که وقایع آن در ایران و عراق روایت می‌شود، داستان آزاده‌ای به نام «علی» را به تصویر می‌کشد که پس از درگذشت همسرش، برای مواجهه با افسر بعثی که او را شکنجه کرده بود، به همراه خواهرزاده‌اش راهی عراق می‌شود.

در این فیلم محمود مقامی ، شقایق فراهانی و جواد مولانیا به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه تهران سیما نیز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ تله‌فیلم «دور دست» به کارگردانی پوریا آذربایجانی را روی آنتن می‌برد.

این فیلم داستان جوان ۳۰ ساله‌ای به نام «شاه‌علی» را روایت می‌کند که به همراه پدرش به تهران آمده است.

با وخامت حال پدر، شاه‌علی برای برآورده کردن آرزوی دیرینه او یعنی سفر به کربلا، با چالش‌های بسیاری برای تأمین هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود.

یوسف خداپرست و حسین سلیمانی از بازیگران اصلی این اثر هستند.

در حوزه مستند‌های تاریخی-سیاسی، شبکه چهار سیما مستند «سوئز: ۲۴ ساعتی که استعمار بریتانیا را در هم شکست» محصول ۲۰۲۶ انگلستان را برای پخش در روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ در نظر گرفته است.

این مستند ۹۲ دقیقه‌ای به بررسی بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ می‌پردازد؛ رویدادی که به عنوان نقطه عطفی در قرن بیستم، سرنوشت خاورمیانه را تغییر داد و به دوران قدرت مستقل بریتانیا به عنوان یک ابرقدرت جهانی پایان داد.

این مستند روز بعد ساعت ۱۴ باز پخش خواهد شد.