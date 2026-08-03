به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نشست گفت‌وگومحور «چگونه در مالزی، مصر و ایران تحصیل کنیم؟» به عنوان بخشی از مجموعه نشست‌های الهام‌بخش جشنواره سوادآموزی اسلامی محرم ۱۴۴۸ هجری قمری در ساختمان واحد نشر قرآن وزارت دین اندونزی برگزار شد. استقبال و مشارکت پرشور حاضران بیانگر علاقه جوانان اندونزیایی به آشنایی با فرصت‌های تحصیل در خارج از کشور به‌ویژه در ایران بود.

این نشست با حضور سه سخنران دارای سوابق علمی و بین‌المللی برگزار شد؛ ونسا الیویا از دانشگاه بین‌المللی اینتی مالزی، شهر الفاضل رئیس انجمن ارتباطات دانشجویی اندونزی و یحیی جهانگیری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی.

سخنرانان در این برنامه تجربه‌های خود درباره فرآیند انتخاب دانشگاه، نظام آموزش عالی، فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در کشور‌های مالزی، مصر و ایران را با حاضران به اشتراک گذاشتند و همچنین مسیر‌های مختلف دریافت بورسیه‌های تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را تشریح کردند.

ونسا الیویا بر اهمیت تقویت سوابق تحصیلی و فراگیری زبان‌های خارجی از سال‌های نخست تحصیل تأکید کرد و آمادگی علمی و توانایی سازگاری با محیط‌های چندفرهنگی را از عوامل مؤثر در پذیرش دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی دانست.

شهر الفاضل نیز با معرفی ظرفیت‌های دانشگاه الازهر مصر این دانشگاه را یکی از مهم‌ترین مقاصد دانشجویان اندونزیایی به‌ویژه در حوزه مطالعات اسلامی، برشمرد و نقش شبکه گسترده فارغ‌التحصیلان اندونزیایی در حمایت از دانشجویان جدید را مورد توجه قرار داد.

در ادامه این نشست یحیی جهانگیری با معرفی ظرفیت‌های علمی، آموزشی و قرآنی جمهوری اسلامی ایران کشورمان را از مراکز مهم آموزش عالی در حوزه‌های علوم، فناوری، پزشکی و مطالعات اسلامی معرفی کرد و اطلاعات جامعی درباره فرصت‌های همکاری‌های دانشگاهی و برنامه‌های بورسیه تحصیلی ویژه دانشجویان بین‌المللی از جمله دانشجویان اندونزیایی، ارائه داد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت‌های برجسته کشور در حوزه فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تهران، مراکز معتبر چاپ و نشر قرآن کریم، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تخصصی علوم و معارف قرآن، مجلات علمی ـ پژوهشی فعال در عرصه مطالعات قرآنی، مراکز هنری و فرهنگی پیشرو در تولید و عرضه آثار فاخر قرآنی و نیز برنامه‌ها و بورسیه‌های تخصصی حفظ قرآن کریم را از مهم‌ترین ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه برشمرد.

در بخش پایانی نشست، گفت‌وگویی تعاملی میان سخنرانان و شرکت‌کنندگان برگزار شد و حاضران پرسش‌هایی درباره شرایط پذیرش دانشگاه‌ها، مدارک مورد نیاز چالش‌های تحصیل در خارج از کشور و راهکار‌های دریافت بورسیه‌های کامل مطرح کردند که از سوی سخنرانان پاسخ داده شد.

شرکت‌کنندگان در پایان این نشست ضمن آشنایی با فرصت‌های متنوع تحصیل در مالزی، مصر و ایران، انگیزه بیشتری برای برنامه‌ریزی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه‌های بین‌المللی پیدا کردند. برگزارکنندگان نیز ابراز امیدواری کردند این برنامه بتواند جوانان اندونزیایی بیشتری را به بهره‌گیری از فرصت‌های آموزش عالی بین‌المللی و کسب توانمندی‌های رقابتی در سطح جهانی ترغیب کند.

همچنین در حاشیه جشنواره دو نشست تخصصی دیگر با عناوین «سیاست‌هایی برای تقویت و نظارت بر سواد دینی اسلامی در اندونزی» و «چگونه وارد دانشگاه‌های برتر داخلی و بین‌المللی شویم» برگزار شد.

گفتنی است، جشنواره سوادآموزی اسلامی محرم ۱۴۴۸ هجری قمری به همت وزارت دین اندونزی از ۳۰ ژوئیه تا ۲ اوت ۲۰۲۶ در ساختمان واحد نشر قرآن کریم شهر بوگور برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تور آموزشی قرآن، نمایشگاه کتاب بازارچه فرهنگی و نشست‌های تخصصی را دربر دارد.