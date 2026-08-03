به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: تیم ویژه کنترل سرعت در آزادراه قزوین–زنجان، موفق به شناسایی و متوقف کردن یک خودروی سواری پژو ۲۰۷ شدند که با سرعت ۱۸۹ کیلومتر بر ساعت در حال تردد بود. مأموران پلیس بلافاصله پس از شناسایی، با هماهنگی واحدهای گشتی، خودروی متخلف را متوقف و طبق مقررات به پارکینگ منتقل کردند.

رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: این خودرو حداقل ۷۲ ساعت در توقیف خواهد بود.

وی با هشدار نسبت به خطرات رانندگی با سرعت‌های بسیار بالا، خاطرنشان کرد: چنین رفتاری تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده محسوب می‌شود.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان تصریح کرد که محورهای مواصلاتی استان محل ثبت رکورد نیستند و برخورد با رانندگان حادثه‌ساز بدون هیچ‌گونه اغماضی انجام خواهد شد.