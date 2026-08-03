به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به سطوح پیشگیری در حوزه سلامت گفت: پیشگیری سطح اول یعنی جلوگیری از بیمار شدن مثل واکسیناسیون، پیشگیری ثانویه به معنی تشخیص زودهنگام بیماری با انجام آزمایش یا غربالگری، پیشگیری سطح سوم به منزله کاهش عوارض بیماری و بازگشت به زندگی عادی با خدمات بازتوانی مانند فیزیوتراپی و پیشگیری سطح چهارم همان کاهش هزینه‌های القایی و خدمات غیر ضروری در حوزه پزشکی است.

دکتر محمد وجدانی افزود: به منظور اجرای بند «الف» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف کنترل رشد هزینه‌های ناشی از مداخلات درمانی غیر ضروری، ارتقای کیفیت خدمات و حرکت نظام بیمه‌ای کشور به سمت رویکرد سلامت‌محور و پیشگیرانه، برنامه پیشگیری سطح چهارم در دستور کار سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت تقاضای خدمات سلامت ادامه داد: این برنامه با رویکرد خرید راهبردی خدمات سلامت و با هدف ارتقای تجویز منطقی خدمات، کاهش خدمات و اقلام کم‌ارزش مبتنی بر شواهد و استفاده بهینه از منابع بیمه‌ای در سطح کشور اجرا می‌شود.

وجدانی گفت: برای توافقنامه تعهد عملکردی میان اداره کل سلامت خانواده و نظام ارجاع به نمایندگی از ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت ایران و اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی منعقد شده است که پس از تأیید معاون پیشگیری و خدمات سلامت پایه و ابلاغ مدیر عامل سازمان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه ایجاد ساز و کار اجرایی منسجم در استان خراسان رضوی برای کاهش خدمات و مداخلات غیر ضروری سلامت، مدیریت مصرف اقلام دارویی و خدمات تشخیصی ـ درمانی، ارتقای کیفیت مراقبت از بیمه‌شدگان، کنترل رشد هزینه‌های سلامت و توانمندسازی بیمه‌شدگان با رویکرد پیشگیری است.

وی تاکید کرد: دامنه اجرای این طرح شامل جمعیت زیر پوشش بیمه سلامت و مراکز ارائه دهنده خدمات طرف قرارداد این نهاد در خراسان رضوی است و تمامی خدمات سرپایی و بستری مشمول پوشش بیمه سلامت در چارچوب این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: از جمله اقدامات پیش‌ بینی‌شده در این برنامه می‌توان به تدوین و ابلاغ فهرست خدمات کم‌ارزش مبتنی بر شواهد، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و داشبورد‌های تحلیلی، ارائه گزارش‌های مقایسه‌ای عملکرد استان‌ها، آموزش و توانمندسازی کارشناسان استانی، اصلاح فرآیند‌های قراردادی با ارائه‌دهندگان خدمات و ارائه بازخورد‌های تحلیلی برای بهبود عملکرد اشاره کرد.

وی اظهار کرد: اجرای این برنامه گامی مهم در جهت افزایش اثربخشی خدمات سلامت، صیانت از منابع بیمه‌ای و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و مبتنی بر نیاز واقعی بیمه‌شدگان خواهد بود.

بیش از چهار میلیون و ۳۵۷ هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند.