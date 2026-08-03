

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مازندران با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، گفت: به لطف خدا و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، سوخت، گندم و سایر اقلام مورد نیاز مردم هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و ذخایر به میزان کافی پیش‌بینی و تأمین شده است.



یونسی رستمی افزود:تمامی شرایط را مدنظر قرار داده‌ایم و با ترمیم و تقویت ذخایر راهبردی، آمادگی لازم برای مدیریت هرگونه وضعیت فراهم شده است.



او با تأکید بر پایبندی ایشان به وعده‌های داده‌شده به مردم، تصریح کرد: همواره متعهد بوده‌ایم که با مردم صادق باشیم و هرگز وعده‌ای خلاف واقع ندهیم. امروز نیز با اطمینان اعلام می‌کنیم که ذخایر کالا‌های اساسی و سوخت در سطح استان کافی است و مردم نباید در این زمینه دغدغه‌ای داشته باشند.



یونسی رستمی با اشاره به وضعیت بازار استان گفت: اقلام به وفور در بازار و انبار‌های استان موجود است و دستگاه‌های مسئول نیز بر روند تأمین و توزیع کالا‌ها نظارت مستمر دارند.



استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: تولیدکننده نیازمند حمایت جدی است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم از تولیدکننده آسیب وارد نشود و هم مردم بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.



مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان افزود: ذخایر مرغ در شرایط مطلوبی قرار دارد و باید با مدیریت صحیح، میزان ذخیره‌سازی هر کشتارگاه مشخص و تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از اخلال در بازار، مرغ به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.



وی با بیان اینکه تمامی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار باید به نفع اقشار مختلف جامعه باشد، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که آثار آن در زندگی روزمره مردم به‌طور ملموس مشاهده شود.



یونسی رستمی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر روغن در استان گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین روغن نیز ذخایر مناسبی وجود دارد و از این بابت نیز نگرانی خاصی وجود ندارد.



وی حمایت از بخش کشاورزی را از اولویت‌های جدی استان دانست و اظهار کرد: کشاورزان، مرغداران و دامداران با تلاش فراوان در مسیر تولید و تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت می‌کنند و باید سود حاصل از تولید و خلق ثروت به خود آنان برسد، نه اینکه عده‌ای سودجو و اخلالگر بازار منافع تولیدکنندگان را تصاحب کنند.



ثبت برند ملی برنج مازندران، اقدام راهبردی برای حمایت از کشاورزان

استاندار مازندران با تأکید بر ساماندهی بازار برنج استان گفت: برند ملی برنج مازندران باید هرچه سریع‌تر ساماندهی، ثبت و تقویت شود. ایجاد یک برند معتبر علاوه بر حمایت از کشاورزان، به نفع مردم و تجار سالم نیز خواهد بود و زمینه کوتاه شدن دست دلالان و اخلالگران بازار را فراهم می‌کند.



وی از آمادگی کامل استان برای حمایت از فرآیند ثبت و توسعه برند برنج مازندران خبر داد و افزود: در این مسیر، تسهیلات و حمایت‌های لازم ارائه خواهد شد تا جایگاه برنج مازندران در بازار‌های داخلی و خارجی ارتقا یابد.



یونسی رستمی با تأکید بر لزوم اثربخشی نظارت‌ها تصریح کرد: صرف ارائه گزارش‌های نظارتی کافی نیست؛ مردم باید نتیجه این نظارت‌ها را در زندگی روزمره خود، از جمله ثبات بازار، دسترسی آسان به کالا‌ها و قیمت‌های منصفانه، به‌طور ملموس احساس کنند.