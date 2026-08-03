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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از تعطیلی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، بالایی گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها(جز شعب کشیک)، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.
جلیل بالایی با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی انرژی گرفته است، گفت: خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و ... از شمول این تصمیم مستثنی بوده و بانکها نیز موظف به مشخص کردن شعب کشیک برای تداوم خدمترسانی هستند.
معاون استاندار تاکید کرد که "مدیران" دستگاههای اجرایی مشمول این تعطیلی نیستند و مکلفند در محل کار حاضر شده و خدمت رسانی را ادامه دهند.
وی افزود: ادارات دولتی موظفاند پس از پایان ساعت اداری امروز تا آغاز روز شنبه تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی (بهجز موارد اضطراری) را خاموش کنند. شرکت توزیع برق نیز مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به قطع برق دستگاه اجرایی متخلف اقدام نماید.
به گفته وی، برنامه آزمونهای آموزش و پرورش و دانشگاهها تابع سیاستهای اعلام شده از سوی وزارتخانههای مربوطه است و مشمول این تعطیلی نمیشود.