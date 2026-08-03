برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در ۴۰ نقطه استان بوشهر
معاون فرهنگی و تبلیغی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۰ نقطه از استان خبر داد و گفت: این آیین با حضور پرشور مردم در سراسر استان دارالحماسه بوشهر برگزار خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام حسن صادقزاده با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال در استان بوشهر با توجه به تحولات اخیر و با شعار «مثلی لایبایع مثله»، پرچمهای قرمز در اختیار مردم قرار گرفته تا بهعنوان یک مطالبه مردمی در این مراسم به اهتزاز درآید.
وی افزود: استان بوشهر بهعنوان استانی در طریقالحسین (ع)، میزبان زائران پنج استان کشور در مسیر تشرف به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) است و در همین ارتباط، ۱۵۰ موکب در سطح استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۶۰ موکب بهصورت فعال خدمات اسکان، تغذیه و فرهنگی به زائران ارائه میکنند.
معاون فرهنگی و تبلیغی ادارهکل تبلیغات اسلامی بوشهر همچنین از طراحی کتیبه همعهدی میان مواکب استان با محور شعارهای «یالثارات الحسین» و «ابناء الحسین» خبر داد و گفت: این کتیبهها در همه مواکب استان به اهتزاز درآمده است.
حجت الاسلام صادقزاده در پایان گفت: امیدواریم با این برنامهها، بتوانیم میزبان شایستهای برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در استان دارالحماسه بوشهر باشیم.