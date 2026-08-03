مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: امسال با هدف پایش بیماری‌های دامی، بیش از سه هزار و ۶۰۰ بازدید و نمونه برداری از واحد‌های پرورش طیور استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی افزود: امسال ۳۵۸ مورد بازدید و نمونه‌برداری از واحد‌های زنبورداری استان و ۶ مورد بازدید از واحد‌های پرورش کرم ابریشم انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از یک هزار و ۳۷ مورد بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد طیور در استان انجام شده است اظهار کرد: ۱۰۹ مورد پایش دوره‌ای مزارع پرورش مرغ مادر و ۲۱ مورد نیز پایش میکروبی مزارع جوجه‌کشی انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: ۲ هزار و ۹۱۳ مورد پایش و مراقبت در روستا‌ها و تالاب‌ها و ۹۵۰ مورد نیز در واحد‌های صنعتی انجام شده است و ۸۱۵ مورد پایش و نمونه‌گیری جهت حمل و نقل و کشتار، ۲۵ مورد پایش واکسیناسیون آنفلوانزای فوق‌حاد طیور و ۱۴۱ مورد نظارت بر واکسیناسیون واحد‌های پرورش مرغ و مراکز تولید جوجه یک‌روزه انجام شد.

وی ۳۱ مورد مراقبت فعال طیور بومی و حیات وحش، ۳۸ مورد ممیزی مزارع پرورش مرغ تخم‌گذار و ۱۵ مورد نظارت بر توزیع واکسن‌های طیور را از دیگر اقدامات این اداره کل اعلام کرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد مجتمع آزمایشگاهی مرجع ملی و منطقه‌ای اداره‌کل دامپزشکی استان گفت: در سال جاری ۲۲ هزار و ۹۸۹ مورد آزمایش تخصصی در این مجتمع انجام شده است.

حامی با بیان اینکه بخش تشخیص بیماری‌های دامی و طیور بیشترین فعالیت‌های آزمایشگاهی را به خود اختصاص داده است افزود: در سال جاری ۱۰ هزار و ۲۱ مورد آزمایش در حوزه تشخیص بیماری‌های دامی و ۱۱ هزار و ۳۷۰ مورد آزمایش در حوزه تشخیص بیماری‌های طیور و یک هزار و ۷۶ مورد نمونه‌برداری و آزمایش در بخش کنترل کیفی مواد غذایی انجام شد.