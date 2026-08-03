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در مراسم تجلیل از نخبگان هنرستان فنی دانشگاه آزاد آیت الله آملی عنوان شد: هنرجویان هنرستان فنی و حرفهای، موتور محرک پیشرفت کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مراسم تجلیل از نخبگان هنرستان فنی دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی عنوان شد: هنرجویان هنرستان فنی و حرفهای، موتور محرک پیشرفت کشور هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی، در این مراسم؛ نبوغ و خلاقیت هنرجویان هنرستان فنی و حرفهای سمای آمل را ارج نهاد و از آنان بهعنوان موتور محرک پیشرفت کشور یاد کرد.
حامد برجسته ضمن تبریک به دانشآموزان برگزیده، موفقیت آنان را نتیجهی همافزایی میان استعداد فردی، پشتیبانی خانوادهها و تلاش کادر آموزشی دانست و تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی، نه تنها یک محیط آموزشی، بلکه بستری برای شکوفایی نخبگان است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی با اعلام آمادگی مرکز رشد درجه یک دانشگاه برای میزبانی از ایدههای این نخبگان، افزود: دروازههای مرکز رشد دانشگاه به روی هنر آموزان و دانشآموزان خلاق مدارس سما باز است و ما متعهد هستیم که فاصله میان «ایده» تا «ثروت» را برای این عزیزان کوتاه کنیم و با تبدیل طرحهای فناورانه آنان به محصولات تجاری و شرکتهای دانشبنیان، مسیر موفقیت و کارآفرینیشان را هموار سازیم.
این آیین که با حضور هیئترئیسه دانشگاه و مدیرکل مدارس و مدیر و معاونین هنرستان سما برگزار شد، بار دیگر نشان داد که توجه به نخبگان در سنین پایه، اولویت اصلی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی است؛ چرا که آینده کشور در دستان جوانانی است که امروز با حمایتهای دانشگاه، جسارتِ نوآوری را پیدا کردهاند.
مجتبی هدایتی مدیرکل مدارس سما آمل ضمن تشکر از ریاست دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه در حمایت همه جانبه از مدارس سما، توجه به رویکرد پرورش نخبگانی و مهارت آموزی و تربیت ابعاد انسانی را سیاست قطعی مدارس سما آمل دانست.
در بخش اصلی مراسم، از چهرههای برتر علمی، پژوهشی و فرهنگی تقدیر شد.