به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود بختیاری، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: صنایع بالادستی و بزرگ از انرژی یارانه‌ای و حمایت‌های مختلف بهره‌مند هستند و در این شرایط جنگی و بزنگاه حساس می‌توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.

خبرنگار بسته اقتصادی شعار سال این موضوع را در قرارگاه اقتصادی استان پیگیری کرد و حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پاسخ گفت: با هماهنگی و حمایت استاندار به مسئله تامین مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط ورود پیدا کردیم و در حوزه پلیمری ۷۰ پرونده تشکیل و مواد اولیه این صنایع توقیف و مقرر این مواد با هماهنگی سازمان صمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

البته از چگونگی نظارت بر قیمت عرضه مواد اولیه سوال شد و جواد محمدی، مسئول قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان گفت: قرارگاه بررسی آنالیز قیمتی مواد اولیه را از چرخه تولید تا عرضه در دستور کار قرار داده است و در صورت تخلف با واحد مربوط برخورد می‌شود.