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نخستین مرحله اجرایی طرح ملی توانمندسازی کسبوکارهای روستایی در حوزه ICT با راهبری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از گلستان آغاز شد تا تولیدکنندگان محلی را به بازارهای تجارت الکترونیک متصل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز فاز اجرایی این طرح در گلستان، نشست راهبری و هماهنگی با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، نمایندگان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تأمین منابع و سرمایهگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت دیجیکالا به عنوان مجری پروژه برگزار شد.
در این نشست، نقشه راه اجرای طرح، ظرفیتهای بومی استان، الزامات اجرایی، شاخصهای ارزیابی، فرآیند شناسایی کسبوکارهای هدف و نحوه اتصال آنها به بازار تجارت الکترونیک کشور بررسی و درباره مراحل اجرایی پروژه هماهنگیهای لازم انجام شد.
این پروژه در چارچوب برنامه ملی «استارتاپهای روستایی حوزه ICT» و با راهبری معاونت توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک فاوا اجرا میشود و هدف آن توانمندسازی کسبوکارهای محلی، توسعه بازار محصولات بومی، افزایش سهم مناطق کمتر برخوردار از اقتصاد دیجیتال و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال در روستاهای کشور است.
آموزش و اتصال کسبوکارهای روستایی به بازارهای برخط
در جریان اجرای این مأموریت، تیم راهبری و نظارت پروژه از کارگاههای آموزشی ویژه زنان روستایی و عشایری بازدید و روند برگزاری دورههای آموزشی را ارزیابی کرد. در این دورهها، شرکتکنندگان با مهارتهایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، برندسازی، تولید محتوا و مدیریت فروش در سکوهای تجارت الکترونیک آشنا میشوند تا زمینه حضور مؤثر آنها در بازارهای ملی فراهم شود.
همچنین اعضای تیم اجرایی با حضور در واحدهای تولیدی و کارگاههای صنایعدستی از جمله کارگاه پارچهبافی روستایی، ظرفیتهای تولید، نیازهای فناورانه، چالشهای زیرساختی و امکان اتصال مستقیم تولیدکنندگان به زنجیره تجارت الکترونیک کشور را بررسی کردند.
توانمندسازی ۸۰ کسبوکار روستایی در فاز نخست
بر اساس برنامه عملیاتی این طرح، در مرحله نخست اجرای پروژه در استان گلستان، ۸۰ کسبوکار روستایی پس از شناسایی و ارزیابی وارد فرآیند توانمندسازی خواهند شد.
برای هر یک از این کسبوکارها، ۴۵ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی در حوزههای تجارت الکترونیک، بازاریابی دیجیتال، توسعه بازار، فروش آنلاین، برندسازی و توسعه کسبوکار پیشبینی شده است تا زمینه ارتقای توان رقابتی و حضور پایدار آنها در اقتصاد دیجیتال فراهم شود.
یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی این پروژه، پایداری فعالیت دستکم ۴۰ کسبوکار روستایی تا پایان اجرای طرح در استان گلستان است؛ به گونهای که این کسبوکارها پس از طی فرآیند توانمندسازی بتوانند بهصورت مستمر در بازارهای آنلاین فعالیت کرده و به نمونههای موفق اقتصاد دیجیتال روستایی تبدیل شوند.
بر اساس این گزارش، مبنای اجرای طرح تعداد کسبوکارهای هدف است، نه تعداد روستاها؛ از این رو با ادامه فرآیند شناسایی و انتخاب کسبوکارهای واجد شرایط، گستره جغرافیایی اجرای پروژه نیز متناسب با محل استقرار این کسبوکارها تعیین خواهد شد.
توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار
پروژه ملی توانمندسازی کسبوکارهای روستایی حوزه ICT یکی از برنامههای راهبردی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه توسعه بازار و تجاریسازی به شمار میرود که با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و سکوهای تجارت الکترونیک، زنجیرهای از آموزش، توانمندسازی، تولید و فروش را برای کسبوکارهای روستایی ایجاد میکند.
این طرح با هدف تحقق عدالت فناوری، توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال، افزایش درآمد پایدار خانوارهای روستایی، تقویت زنجیره ارزش محصولات بومی، کاهش مهاجرت به شهرها و فراهمسازی زمینه مهاجرت معکوس، پس از اجرای پایلوت در سه استان، به تدریج در سایر استانهای کشور نیز اجرا خواهد شد.