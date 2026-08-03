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وزارت راه و شهرسازی با هدف ارتقای ایمنی ساختمانهای مسکونی در برابر تهدیدات نوین و شرایط بحرانی، پیشنویس ضوابط اجرایی طراحی و استقرار فضاهای امن و پناهگاه را برای دریافت نظرات کارشناسی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، ضمن اعلام انتشار این پیشنویس، تأکید کرد که تدوین این چارچوب فنی، پاسخی به ضرورت ایجاد فضاهای ایمن در مجتمعهای مسکونی است. این سند که در ۵ فصل و ۴ پیوست تدوین شده، موضوعاتی نظیر ضوابط مکانیابی، الزامات معماری و سازهای، و تجهیزات مورد نیاز برای پناهگاهها را پوشش میدهد.
یکی از محورهای اصلی این ضابطه، تمرکز ویژه بر «پوسته خارجی ساختمان» است. ریاحی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از آسیبها در حوادث ناشی از تخریب اجزای غیرسازهای مانند نما، شیشهها و پنجرهها در اثر موج انفجار است، خاطرنشان کرد که این ضوابط با هدف مهار این اجزا و جلوگیری از مخاطرات ثانویه تدوین شدهاند.
لازم به ذکر است که در تدوین این سند از تجربیات ارزشمند دوران جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و همچنین آموختههای سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استفاده شده است تا متن نهایی، پاسخگوی واقعیتهای میدانی و نیازهای امنیتی کشور باشد.
فراخوان برای مشارکت تخصصی:
محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با تأکید بر اهمیت «خرد جمعی»، از تمامی گروههای صاحبنظر از جمله اساتید دانشگاه، پژوهشگران، مهندسان، سازمانهای نظام مهندسی و متخصصان مدیریت بحران دعوت کرد تا این پیشنویس را بررسی کنند. وی تصریح کرد که مشارکت فعال جامعه علمی و حرفهای، نقش کلیدی در غنای فنی و قابلیت اجرای این ضابطه خواهد داشت.
ریاحی افزود: نظرات و مستندات ارسالی، پس از بررسی در کارگروه تخصصی، در فرآیند بازنگری و نهاییسازی سند لحاظ خواهد شد. وی در پایان تأکید کرد که هدف نهایی این دفتر، ارتقای ایمنی شهروندان و افزایش تابآوری کالبدی شهرها در برابر حوادث اضطراری است.