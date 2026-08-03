کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ری به نمایندگی از اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با شرکت در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) و برپایی موکب «کتاب اربعین» با رویکردی فرهنگی و هنری میزبان عاشقان و جاماندگان اربعین حسینی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی سه شنبه ۱۳ مرداد ماه از میدان آیینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد و کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان تهران در کنار دیگر عاشقان حضرت اباعبدالله (ع) با برپایی موکب‌هایی میزبان زائران حسینی خواهند بود.

بر این اساس کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ری به نمایندگی از اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با شعار «کتاب؛ همسفر مسیر نور» با شرکت در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) ضمن استقرار کتابخانه سیار هدهد ۹ و برپایی موکب با رویکردی فرهنگی و هنری در نقطه پایانی بزرگ‌ترین رویداد مردمی پایتخت ضمن معرفی خدمات کتابخانه‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی با محوریت کتاب میزبان عاشقان حسینی به ویژه کودکان و نوجوانان می‌شوند.

قصه‌گویی، معرفی کتاب، مسابقه نقاشی متری اربعین از برنامه‌های این موکب با هدف پاسداشت و ترویج آئین بزرگ پیاده‌روی اربعین، خدمت رسانی فرهنگی، توجه به نیاز‌های مطالعاتی زائرین و محقق ساختن شور و شعور حسینی است.

علاقه‌مندان جهت حضور در موکب می‌توانند روز سه شنبه ۱۳ مردادماه همزمان با اربعین حسینی از ساعت ۶ صبح به نشانی خیابان فداییان اسلام نرسیده به میدان شهر ری، جنب بیمارستان فیروزآبادی، روبه‌روی کتابخانه رازی مراجعه کنند.

اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملارد نیز در روز اربعین با همراهمی کتابداران و کارکنان ضمن استقرار موکب به نشانی: صفادشت، نبش خیابان رعنا، روبروی کتابخانه شهید آوینی با برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری مسابقات متنوع همچون نقاشی اربعین و انتخاب برترین دلنوشته با موضوع جاماندگان کربلا میزبان عزاداران کودک و نوجوان خواهد بود.

کتابداران و کارکنان دیگر ادارات شهرستان‌های استان نیز در این روز ضمن شرکت در مراسم جاماندگان اربعین، جلوه‌ای از عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع)، وحدت ملی و همبستگی دینی را به نمایش خواهند گذاشت.