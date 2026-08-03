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شبکه تهران سیما در تازهترین تغییرات جدول پخش خود، علاوه بر واکاوی تمهیدات مراسم جاماندگان اربعین حسینی و چالشهای سفر در برنامه «تهران ۲۰»، پخش سریال جدید درام-جنایی «سرزمین خونین» را از فردا شب آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تهران در راستای اطلاعرسانی اجتماعی و تأمین برنامههای نمایشی، با دست پر به استقبال مخاطبان خود میرود.
برنامه امشب «تهران ۲۰»، میزبان مسئولان برای بررسی دو محور مهم؛ یعنی مراسم جاماندگان اربعین و وضعیت حملونقل عمومی است.
در این برنامه که حوالی ساعت ۲۰ پخش میشود، سردار محمود توکلی (جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ) و بیژن سلیمانپور (معاون استاندار و فرماندار ویژه ری) به بررسی تمهیدات انتظامی و اجرایی مراسم جاماندگان اربعین خواهند پرداخت.
همچنین در میز «فرصت»، محسن فتحی، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور، در خصوص چالشهای قیمت و توزیع بلیط در سفرهای تابستانی و اربعین پاسخگو خواهد بود.
این برنامه با اجرای امید قالیباف و علی مروی، از گروه تهران و شهروندی تقدیم مخاطبان میشود.
در حوزه نمایشی نیز، مجموعه ۱۰ قسمتی «سرزمین خونین» (Bloody Land) محصول ۲۰۲۱ انگلستان، از ۱۳ مرداد هر شب ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه تهران خواهد شد.
این سریال در گونه درام و پلیسی، داستان پلیسی به نام «تام برنیک» را روایت میکند که پس از سالها در پی کشف حقیقتِ قتل همسرش به دست جاسوسی ناشناس است.
با ورود رئیس جدید پلیس به پرونده ، لایههای پنهان و پیچیدهای از قتلهای سریالی نمایان میشود که تام را در موقعیتی حساس قرار میدهد.
این سریال با بازی جیمز نسبیت، لورکان کرانیچ و شارلین مککنا، در ساعات ۱۱ روز بعد بازپخش خواهد شد.