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کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اِوز راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اِوز گفت: کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اوز با مشارکت هفت میلیارد ریالی نیک انددیش و در مجموع با هزینه ۱۰ میلیارد ریال با هدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کمبرخوردار این شهرستان گشایش یافت.
محمد ملایی افزود: کتابخانه سیار کانون امکان ارائه خدماتی مانند امانت کتاب، برگزاری کارگاههای قصهگویی، نمایش خلاق، فعالیتهای ادبی و هنری و نشستهای علمی را برای کودکان و نوجوانانی فراهم میکند که به دلیل فاصله جغرافیایی امکان دسترسی به مراکز ثابت کانون را ندارند.