به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اِوز گفت: کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اوز با مشارکت هفت میلیارد ریالی نیک انددیش و در مجموع با هزینه ۱۰ میلیارد ریال با هدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم‌برخوردار این شهرستان گشایش یافت.

محمد ملایی افزود: کتابخانه سیار کانون امکان ارائه خدماتی مانند امانت کتاب، برگزاری کارگاه‌های قصه‌گویی، نمایش خلاق، فعالیت‌های ادبی و هنری و نشست‌های علمی را برای کودکان و نوجوانانی فراهم می‌کند که به دلیل فاصله جغرافیایی امکان دسترسی به مراکز ثابت کانون را ندارند.