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رئیس کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران از اجرای گسترده برنامههای خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مرزهای کشور و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامهها و فعالیتهای این مرکز در ایام اربعین حسینی و محل استقرار مواکب مناطق مختلف شهرداری تهران در مرزها و کشور عراق اظهار کرد: همانند سالهای گذشته برای برگزاری مراسم اربعین و ارائه خدمات به زائران برنامهریزی گستردهای انجام داده است. بخشی از این فعالیتها نیز در مراسم جاماندگان اربعین در تهران و بخشی دیگر در مرزهای کشور و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا انجام میشود.
وی با اشاره به مأموریت منطقه ۲ شهرداری تهران در مناطق مرزی گفت: این منطقه در مرز زرباطیه مستقر شده و مسئولیت اجرای موکب مادر و کودک را بر عهده دارد؛ در این مرز، چادرهای «مادر و کودک» برای استراحت زائران اربعین حسینی برپا شده و نیروهای خادمالحسین (ع) به ارائه خدمات میپردازند.
وی ادامه داد: همچنین گروهی از بانوان جهادی و فعالان فرهنگی کانون مادر و کودک منطقه ۲ برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) به پایانه مرزی زرباطیه عراق اعزام شدهاند؛ این گروه با هدف حمایت از مادران و کودکان و اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی در این پایانه مرزی مستقر شده و تا پایان ایام اربعین خدمات تخصصی خود را به خانوادههای زائر ارائه خواهند کرد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره مأموریت منطقه ۳ نیز گفت: خدمات این منطقه در حسینیه بانو رباب ویژه مادر و کودک در مرز چذابه ارائه میشود.
اردبیلی با اشاره به مأموریت منطقه ۵ افزود: غرفه مادر و کودک در موکب شهید امیرعبداللهیان در مرز مهران با هدف ایجاد فضایی امن و آرام برای مادران و کودکان زائر و ارائه خدمات رفاهی به آنان برپا شده است.
رییس کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی یادآور شد: منطقه ۶ هم با همراهی مادران شهدای میناب به عنوان خادمان «مادر وکودک»، خدمات ارزندهای به زائران ارائه کرده است.
وی گفت: مأموریت منطقه ۸ نیز در قرارگاه زینبیه واقع در بوستان متنزهالحسین انجام میشود؛ این قرارگاه در پنجمین سال فعالیت موکب زینبیه برای خدمترسانی به بانوان و کودکان زائر اربعین ۱۴۴۸ مستقر شده است.
اردبیلی ادامه داد: در این قرارگاه چادرهای خدمترسانی برای ارائه خدمات به بانوان و کودکان زائر تجهیز و آمادهسازی شده و خدمات درمانی و خیاطی نیز به صورت مستمر در اختیار زائران قرار دارد؛ موکب زینبیه علاوه بر اسکان و پذیرایی از بانوان و کودکان، خدمات فرهنگی، درمانی، بهداشتی و رفاهی متنوعی را ارائه میدهد تا فضایی امن و مناسب برای حضور زائران فراهم شود.
وی درباره مأموریتهای منطقه ۱۰ نیز گفت: فعالیتهای این منطقه در قرارگاه طریقالحسین (ع) متمرکز شده است؛ از جمله اقدامات انجامشده میتوان به استقرار خادمان تخصصی حوزه مادر و کودک و اجرای طرح «همیاران مادر و کودک» در مسیر پیادهروی اربعین اشاره کرد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: در قالب این طرح، خادمان تخصصی حوزه مادر و کودک به صورت ثابت و سیار در موکبهای قرارگاه طریقالحسین (ع) مستقر شدهاند و با اجرای برنامههای فرهنگی، تربیتی و آموزشی، شرایط مناسبی را برای حضور خانوادهها و کودکان در مسیر پیادهروی اربعین فراهم میکنند.
اردبیلی بیان کرد: طرح همیاران «مادر و کودک» همچنین در موکب محبانالامامالرضا (ع) در مسیر پیادهروی اربعین در حال اجرا است و خادمان این طرح خدمات فرهنگی، تربیتی و آموزشی خود را به خانوادههای زائر ارائه میدهند.
وی گفت: کودکان زائر در قالب این برنامهها در فعالیتهایی از جمله روایتگری، پردهخوانی، اوریگامی، ساخت کاردستی، نقاشی، رنگآمیزی و سایر برنامههای آموزشی و خلاقانه شرکت میکنند و در کنار آن، مادران نیز با آرامش بیشتری از فضای معنوی پیادهروی اربعین بهرهمند میشوند.
رئیس کمیته بانوان ستاد اربعین حسینی افزود: در ادامه اجرای این طرح، «کارتهای امید»، عروسکهای پارچهای به یاد کودکان شهید میناب و دیگر هدایای فرهنگی میان کودکان توزیع میشود که با هدف انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت، همدلی و فرهنگ عاشورایی به نسل کودک و نوجوان طراحی شدهاند.
وی گفت: طرح همیاران مادر و کودک با مشارکت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و میزبانی شهرداری منطقه ۱۰ در قرارگاه طریقالحسین (ع) نیز در حال اجراست و تا پایان مراسم اربعین حسینی خدمات فرهنگی و تربیتی خود را به خانوادههای زائر از کشورهای مختلف ادامه خواهد داد.
اردبیلی با اشاره به فعالیت مرکز زنان و خانواده منطقه ۲۱ هم گفت: موکب مادر و کودک منطقه ۲۱ نیز در قرارگاه کوفه برپا شده و برنامههایی نظیر نقاشی، قصهگویی، بازیهای کودکانه و سایر فعالیتهای فرهنگی و آموزشی برای زائران خردسال در آن، اجرا میشود.
وی تصریح کرد: تلاش کردهایم با بهرهگیری از ظرفیت مناطق مختلف شهرداری تهران، شبکهای از خدمات تخصصی مادر و کودک را در مرزها، مواکب و مسیر پیادهروی اربعین مستقر کنیم تا خانوادهها، بهویژه مادران و کودکان، در فضایی امن، آرام و متناسب با نیازهای خود از این سفر معنوی بهرهمند شوند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در پایان گفت: رویکرد ما در اربعین علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، توجه ویژه به فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان و همچنین تقویت نقش خانواده در انتقال مفاهیم عاشورایی، ایثار، مقاومت و همدلی است؛ امیدواریم این خدمات بتواند تجربهای مطلوبتر و آرامشبخشتر را برای خانوادههای زائر از ایران و سایر کشورهای حاضر در مراسم اربعین حسینی فراهم کند.