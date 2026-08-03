کادر درمان تمامی بخش‌های بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در شب و روز اربعین حسینی، ۳۰ درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با هدف حفظ کیفیت و سرعت ارائه خدمات درمانی، تقویت نیرو‌های درمانی با اولویت بخش‌های اورژانس، آی‌سی‌یو و اتاق عمل در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر سعیده صباغ‌سجادیه، افزود: مأموریت ویژه اربعین حسینی از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز شده و تا ساعت ۸ روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ادامه خواهد داشت و در این بازه زمانی تمامی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آماده‌باش ویژه قرار دارند.

وی افزود: در این مأموریت، بیمارستان‌های ترومایی شهید کامیاب، شهید هاشمی‌نژاد، ولایت و طالقانی، مراکز درمانی نزدیک به حرم مطهر رضوی شامل بیمارستان‌های موسی بن جعفر (ع)، امام زمان (عج) و جوادالائمه (ع) طبرسی و همچنین بیمارستان‌های حضرت قائم (عج) و امام رضا (ع)، به‌عنوان مراکز دارای اولویت خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند و سایر بیمارستان‌ها نیز نقش پشتیبان را بر عهده دارند.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آمادگی ویژه بخش‌های حیاتی بیمارستان‌ها گفت: در این ایام، اورژانس‌ها، بخش‌های مراقبت ویژه (ICU) و اتاق‌های عمل با ظرفیت کامل فعال هستند و انجام اعمال جراحی نیز با اولویت موارد اورژانسی و ضروری دنبال می‌شود.

دکتر صباغ‌سجادیه با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های بهداشتی در شرایط گرمای هوا گفت: از مردم درخواست می‌شود در زمان حضور در مراسم‌های اربعین، از کلاه نقاب‌دار، چتر و عینک آفتابی استاندارد استفاده کنند و آب و نوشیدنی سالم و خنک همراه داشته باشند تا از بروز مشکلاتی مانند گرمازدگی و بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی یا نوشیدنی‌های نامناسب پیشگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت مراقبت ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیازمند توجه بیشتری هستند و توصیه می‌شود این افراد در مسیر‌های خلوت‌تر تردد کرده و در صورت بروز هرگونه علائم یا مشکل جسمی، از ادامه حرکت خودداری کرده و به پزشکان، نیرو‌های امدادی و مراکز درمانی مستقر در مسیر مراجعه کنند.