سخنگوی دولت در بازدید از مرز چیلات گفت: بازگشایی این مرز پس از دو دهه با پیگیری استاندار ایلام به نتیجه رسید و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه خواهد بود. وی همچنین از پیگیری جدی توسعه و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در جریان بازدید از مرز چیلات با اشاره به بازگشایی این مرز پس از دو دهه، اظهار داشت: این اقدام با پیگیری‌های استاندار ایلام به نتیجه رسید و امروز شاهد استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در این مرز هستیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه مراودات تجاری و تردد زائران از مرز چیلات افزود: فعال شدن این مرز می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه منطقه باشد و با توجه به مطالبه دیرینه مردم دهلران و موقعیت راهبردی این گذرگاه، نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های مرزی ایفا کند.

مهاجرانی با تأکید بر جایگاه تاریخی دهلران گفت: مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس و در مقاطع مختلف تاریخ، همواره در کنار کشور بوده‌اند و بازگشایی مرز چیلات، پاسخی به یکی از مطالبات مهم و به‌حق آنان است.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح‌های راهسازی در استان ایلام گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور در حوزه راه، تاکنون به اجرا رسیده و تنها بخش‌هایی از این طرح‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی آنها با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسیر‌های دهلران–اندیمشک و دهلران–مهران اظهار داشت: با توجه به سوابق عمرانی استاندار ایلام، اطمینان داریم روند توسعه، تعریض و ایمن‌سازی راه‌های استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مهاجرانی با تأکید بر آگاهی مسئولان از نقاط حادثه‌خیز جاده‌های استان افزود: رفع مشکلات این مسیر‌ها در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه نسبت به سال گذشته، وضعیت راه‌های استان بهبود یافته است.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های باقیمانده، تا سال آینده شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت و ایمنی محور‌های مواصلاتی استان ایلام باشیم.