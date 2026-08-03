نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در ادامه برنامه‌های خود در کربلای معلی، از موکب حضرت فاطمه معصومه (س) اهالی قم بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بازدید، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ضمن گفت‌وگو با خادمان موکب، از خدمات و تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین قدردانی و به آنان و زحماتشان خداقوت گفت.

در ادامه، حاج محمود پارچه‌باف، مدیر موکب، گزارشی از روند فعالیت‌ها و خدمات این مجموعه ارائه کرد و گفت: این موکب سیزدهمین سال فعالیت خود در کربلای معلی را سپری می‌کند و به زائران ایرانی و غیرایرانی خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: اسکان، پذیرایی، ارائه سه وعده غذای گرم و میان‌وعده، درمانگاه، خیاطی، اینترنت رایگان، تلفن رایگان برای ارتباط زائران با خانواده‌هایشان و امانت‌داری وسایل زائران از جمله خدمات این موکب است تا زائران با آسودگی بیشتری به زیارت مشرف شوند.

مدیر موکب حضرت فاطمه معصومه(س) همچنین با اشاره به ظرفیت خدمات‌رسانی این مجموعه اظهار کرد: در هر وعده غذایی حدود سه هزار زائر پذیرایی می‌شوند و برق مورد نیاز موکب نیز از طریق موتور برق با ظرفیت ۷۵۰ آمپر تأمین می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در ادامه از بخش‌های مختلف موکب بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با زائران و بیماران حاضر در درمانگاه، از روند ارائه خدمات درمانی و رفاهی به زائران اربعین مطلع شد.

وی همچنین از تلاش‌های پزشکان، کادر درمان و دیگر خادمان این موکب در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در جریان فعالیت اتاق کودک موکب قرار گرفت و با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی انجام‌شده برای کودکان، این‌گونه برنامه‌ها را اقدامی ارزشمند و سرمایه گذاری برای آینده‌سازان دانست.

وی بر تداوم این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری برای تربیت کودکان، سرمایه‌گذاری برای ساخت نسل آینده انقلاب اسلامی است و باید با برنامه‌ریزی و اهتمام بیشتری در مواکب دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با قدردانی از تلاش‌های خادمان موکب، اظهار کرد: خدمات شما نزد خداوند اجر و پاداش فراوانی دارد. این خدمت خالصانه را هر روز به نیابت از شهدا، محرومان از زیارت، درگذشتگان، بازماندگان و همه مشتاقان و آرزومندان تشرف به اربعین و کربلای معلی انجام دهید تا از برکات معنوی آن بهره‌مند شوید.