استاندار قم و رئیس ستاد اربعین استان از استقرار بیش از ۱۲۰ موکب در داخل و خارج کشور برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم و رئیس ستاد اربعین استان از استقرار بیش از ۱۲۰ موکب در داخل و خارج کشور برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: حدود ۱۱۴ هزار نفر از استان قم برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کرده‌اند.

اکبر بهنام جو با اشاره به حضور پرشور مردم قم در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: امسال نیز با محوریت مردم و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده است.

وی افزود: حدود ۱۱۴ هزار نفر از استان برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۱۲۰ موکب در شهر‌های نجف، کربلا، سامرا و مسیر‌های منتهی به راهپیمایی زائران فعال شده‌اند.

رئیس ستاد اربعین استان ادامه داد: در مسیر‌های داخلی استان و پیش از مرز‌های خروجی نیز مواکبی برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده‌اند.

اکبر بهنام جو با اشاره به میزبانی قم از زائران دیگر نقاط کشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار زائر از مسیر قم به سمت مرز‌های خروجی عبور می‌کنند و مردم استان با برپایی مواکب، پذیرای این زائران هستند.

وی همچنین از برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در قم خبر داد و افزود: این مراسم عصر روز اربعین در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا نماز مغرب و عشاء با مشارکت مردم و مواکب مردمی برگزار می‌شود.