شهردار منطقه۲ گفت: موکب مادر و کودک با هدف خدمت رسانی به مادران دارای فرزند خردسال و جذاب سازی مسیر اربعین برای کودکان در پایانه مرزی زرباطیه برپا شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی گفت: اربعین حسینی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین تجمعات مذهبی در جهان، هر ساله میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل بیت را از سراسر جهان به سوی کربلا می‌کشاند وحضور خانواده‌ها، مادران و کودکان در این رویداد عظیم، فرصتی استثنایی برای تربیت دینی و تقویت هویت فرهنگی آن‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: درهمین راستا همزمان با برپایی پردیس فرهنگی وخدمت رسانی به زائرین، این موکب برای تامین رفاه مادران دارای فرزند خردسال و کودکان جانمایی شد.

صالحی بابیان اینکه تلاش شده است تا با ایجاد این موکب شرایط مناسبی برای مادران و کودکان را فراهم کنیم،گفت: به منظور سرگرمی کودکان نیز تعدادی اسباب بازی تهیه و در موکب مادر و کودک در اختیار آنها قرار می‌گیرد.