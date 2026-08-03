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مرحله نخست توسعه فاضلاب جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان ، بزودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس ،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب فارس گفت: اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در نقاط اولویت دار شهر جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان به زودی آغاز میشود.
علی شبانی افزود: همچنین تسریع در اتصال پنج مخزن رینگ این شهرستان به شبکه سراسری و تکمیل طرحهای آبرسانی خفر در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: تکمیل طرح آبرسانی مجموعه روستایی علیآباد در شهرستان خفر که علاوه بر تامین آب مورد نیاز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر بابانار، پایداری آبرسانی به بالاشهر و مجموعه روستایی علیآباد را نیز تقویت میکند در اولویت قرار دارد.
شبانی گفت: همچنین تسریع در تکمیل طرح آبرسانی مجموعه روستایی کوهک برای تامین آب پایدار روستاهای یوسفآباد، دنیان و علویه در دستور کار قرار دارد تا از بروز تنش آبی در این مناطق جلوگیری شود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.