به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار در یک ماه اخیر امروز دوشنبه ۱۲ مرداد تکرار شد و آتش بخش‌هایی از پوشش گیاهی در میانکاله را سوزاند.



محیط‌بانان و نیرو‌های یگان حفاظت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکر‌های آب و نیرو‌های پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار آتش در حال انجام است.



بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما که در منطقه میانکاله حضور دارد برای مهار آتش درخواست بالگرد شده است که تا دقایقی دیگر پرواز خواهد کرد.







