به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کيانوش نورمحمدی اعلام کرد در پی بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر استفاده غيرمجاز از چند دستگاه استخراج رمز ارز ديجيتال در یک واحد مسکونی در شهرستان ملارد، بررسی موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتي موفق به شناسايی منزل اعلامی در ملارد شده و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل ۷دستگاه اسخراج رمز ارز ديجيتال غیرمجاز کشف و يک متهم را در اين خصوص دستگير کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در پايان با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش دستگاه های رمز ارز ديجيتال مکشوفه را ۱۰ميليارد ريال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی تحويل مرجع قضائی شد.