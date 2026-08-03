اعلام محدوديت هاي ترافيکي مسير جاماندگان اربعين
رئیس پلیس راه شمال استان محدودیتهای ترافیکی ویژه آیین جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ معين الديني گفت: در راستاي برگزاري مطلوب آيين جاماندگان اربعين حسيني در مرکز استان مسير جوپار به کرمان از ساعت 4 صبح سه شنبه سيزدهم مردادماه تا حوالي ساعت 17 براي تردد هرگونه وسايل نقليه مسدود خواهد بود.
وي افزود: در اين راستا محورهاي هفت باغ، باغين و بهرامجرد تا جوپار مسدود خواهند بود و لازم است رانندگان از مسيرهاي جايگزين حوزه نگار و بردسير تردد کنند.
رئيس پليس راه شمال استان بر عدم ورود موتورسواران به اين محدوده تا پايان مراسم پياده روي و خودداري شهروندان از سوار شدن در قسمت بار وانت ها و ساير اقدامات خطرساز تاکید کرد.