به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ معين الديني گفت: در راستاي برگزاري مطلوب آيين جاماندگان اربعين حسيني در مرکز استان مسير جوپار به کرمان از ساعت 4 صبح سه شنبه سيزدهم مردادماه تا حوالي ساعت 17 براي تردد هرگونه وسايل نقليه مسدود خواهد بود.

وي افزود: در اين راستا محورهاي هفت باغ، باغين و بهرامجرد تا جوپار مسدود خواهند بود و لازم است رانندگان از مسيرهاي جايگزين حوزه نگار و بردسير تردد کنند.

رئيس پليس راه شمال استان بر عدم ورود موتورسواران به اين محدوده تا پايان مراسم پياده روي و خودداري شهروندان از سوار شدن در قسمت بار وانت ها و ساير اقدامات خطرساز تاکید کرد.