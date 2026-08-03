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با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی، دستورالعمل صدور گواهی سپرده ارزی خاص برای تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری (خاص)» با هدف فراهمسازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و بهکارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرحهای مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر این اساس توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی و فراهمسازی بسترهای مطمئن، شفاف و ضابطهمند برای تجهیز و بهکارگیری منابع ارزی، از جمله رویکردهای مورد تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرحهای سرمایهگذاری دارای اولویت، افزایش عمق بازارهای مالی ارزی و کاهش نگهداری غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد میباشد.
در همین راستا، «دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری (خاص)» با هدف فراهمسازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و بهکارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرحهای مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، در جلسه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.