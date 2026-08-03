پیکر پدر شهید غلامرضا سرخانی از شهدای گرانقدر دوران هشت سال دفاع مقدس بر دوش مردم سراب تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحوم حاج سعدالله سرخانی امروز در سن۹۶ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سنی دارفانی را وداع گفت و پیکرش با حضور پرشور مردم شهید پرور سراب تشییع و در گلزار شهدای روستای قلعه جوق این شهرستان به خاک سپرده شد.

پاسدار شهید غلامرضا سرخانی در تیرماه ۱۳۴۳ درروستای قلعه جوق، از توابع بخش مرکزی سراب در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۳ در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.