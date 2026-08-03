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با اتمام موفقیتآمیز عملیات گمانهزنی و تست بستر در قطعه زمین ۳۵۰ هکتاری اختصاصیافته به طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان رامهرمز، گام مهمی در مسیر تأمین مسکن شهروندان این منطقه برداشته شد که پیشبینی میشود منجر به واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید علی عسکرموسوی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان رامهرمز، از پایان عملیات گمانهزنی و تست ظرفیت زمین ۳۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. وی اعلام کرد که این عملیات حساس در هفته نخست مردادماه با موفقیت به پایان رسیده و اراضی مذکور اکنون در مرحله آمادهسازی نهایی قرار دارند.
عسکرموسوی با تأکید بر اهمیت این پروژه، اظهار داشت: با تکمیل تمامی مراحل قانونی تملک این زمین وسیع، شرایط برای واگذاری اراضی به ۴ هزار خانوار واجد شرایط در رامهرمز فراهم خواهد شد.
وی همچنین افزود که تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسریع در روند اداری و آغاز مراحل بعدی ساختوساز به کار گرفته خواهد شد تا پاسخگوی نیاز اساسی شهروندان رامهرمزی در حوزه مسکن باشیم.