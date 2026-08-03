به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد ایرانی نسب، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.



ای عشق، مقتل تو محل ولادت است

تازه شروع زندگی ات با شهادت است



این قتلگاه نیست، محل طلوع توست

در روشنای صبح تو، نور هدایت است



آیینه را شکست که خورشید گُم شود

حالا چقدر چهره ی تو بینهایت است



هر لحظه خاطرات تورا گریه می کنم

این عاشقی ست، یا که عذاب قیامت است؟



پیچیده بر مشام جهان، عطر سرخ تو

خاصیت شکوفه و باران، طراوت است



حاجت ز غیر دوست، تمنا نمی کنم

تا قتلگاه سرخ تو جای زیارت است



هرکس که بُرد نام تو را، مستجاب شد

آری شهید یکسره اهل کرامت است



ای مطلع غریبی و ای شاه بیت صبر

دیوان شدی و مقطع شعرت صلابت است



بغضم به غیر اشک شدن، چاره ای نداشت

اشک حماسه، لازمه ی استقامت است



ای سرو سربلند، سرت روی نی نرفت

اما چقدر بین تو با او شباهت است



شَّیْب الْخَضیب بودی و خَد التَّریب هم

فرزند بوتراب، تنت روی تربت است



گودال شاهد است که فریاد زد: بیا

آیا زمان ذبح حدود سه ساعت است!؟



بر سینه اش نشست و نفس تازه کرد شمر

تیغ نفس بریده، دم استراحت است



خنجر به دست آمده و سر به دست رفت

خواهر ز پا فتاده و مادر ز دست رفت



