آخرین تمهیدات برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین در کرمان تشریح شد
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از آمادگی کامل استان برای برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از آمادگی کامل استان برای برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین خبر داد.
رحمان جلالی با تشریح برنامههای پیادهروی جاماندگان اربعین در مرکز استان گفت: در کرمان این مراسم پس از اقامه نماز صبح از محل ایستگاه پرقدرت رادیویی در مسیر کرمان به جوپار آغاز میشود و تا ساعت ۱۷ در مسیر منتهی به حرم ابناء موسیبنجعفر (ع) جوپار ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در ابتدای مسیر، در محل ایستگاه پرقدرت رادیویی و همچنین در تقاطع «نگار ـ بافت» پارکینگهایی برای استقرار خودروها پیشبینی شده است، اما ظرفیت این پارکینگها محدود است
جلالی گفت: از سمت سهراه دانشگاه آزاد تا تقاطع «نگار ـ بافت» مسیر باز خواهد بود، اما پس از آن مسیر مسدود میشود و تمامی مسیرهای فرعی منتهی به مسیر راهپیمایی نیز بسته خواهند شد.