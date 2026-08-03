در پی شهادت مظلومانه رهبر انقلاب اسلامی، مردمی از شهرستان‌های مختلف استان تهران در شب ۱۵۵ در مراسمی تجمیعی گرد هم آمدند تا با حضور گرم خود، پیمانی استوار در مسیر ولایت ببندند و مهر تأیید خود را بر ادامه راه انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در شب ۱۵۵ با برپایی تجمعی گسترده، غم شهادت رهبر انقلاب اسلامی را با اراده‌ای جزم برای ادامه مسیر ایشان درآمیختند. این حضور گسترده، پیامی روشن از وفاداری مردم به ولایت و پایداری در راه انقلاب بود.