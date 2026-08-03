معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی به بخش غیردولتی نباید به بهای آسیب به میراث فرهنگی تمام شود، گفت: ضوابط این واگذاری با محوریت حفظ آثار تاریخی تدوین می‌شود و همزمان برنامه‌ای متفاوت و فاخر برای بزرگداشت سعدی در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه؛ در این نشست که امروز با موضوع «حکمرانی هیئت‌امنایی در پایگاه‌ها و موزه‌های میراث فرهنگی با هدف گذار از مدیریت دولتی مستقیم به اداره کارآمد و پایدار» برگزار شد، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: آثار و بنا‌های تاریخی، نفیس‌ترین دارایی‌های فرهنگی کشور هستند و باید در ضوابط واگذاری این بناها، به صورت دقیق و شفاف، بر ضرورت حفظ این آثار به عنوان اولویت نخست تأکید شود.

وی افزود: از جمله ذخایر ارزنده و بی‌نظیر فرهنگی کشورمان، سعدی شیرازی است که با توجه به لزوم ترویج آموزه‌های بشردوستانه و صلح‌خواهانه در سطح گسترده، باید تعالیم و آثار ارزنده این شاعر اجتماعی و بزرگ، هرچه بیشتر منتشر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این سازمان بر برگزاری یک برنامه متفاوت و فاخر برای بزرگداشت سعدی در اردیبهشت‌ماه سال آینده تأکید دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با کمک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری فارس، شهرداری شیراز و انجمن‌های مردم‌نهاد، برنامه‌ریزی برای این برنامه از هم‌اکنون آغاز شود.

پورمحمدی با بیان اینکه «خانه شاهنامه» در تعدادی از استان‌ها راه‌اندازی شده است، گفت: با هدف تقویت انسجام اجتماعی، افزایش سطح اعتماد به نفس ملّی و احترام به گذشتگان و ترویج زبان و ادب فارسی و آموزه‌های خردمندانه و وطن‌دوستانه حکیم ابوالقاسم فردوسی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی، «خانه‌های شاهنامه» در سراسر کشور ایجاد شده و آموزش شاهنامه‌خوانی در استان‌های مختلف گسترش می‌یابد.

وزیر میراث فرهنگی: هیچ رئیسی در تاریخ سازمان برنامه و بودجه به اندازه پورمحمدی حساسیت فرهنگی نداشته است

در این نشست، «سید رضا صالحی امیری»، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیز با قدردانی از اهتمام سازمان برنامه و بودجه کشور به موضوع میراث فرهنگی، گفت: در تاریخ سازمان برنامه و بودجه کشور، هیچ رئیسی به اندازه آقای پورمحمدی، حساسیت فرهنگی نداشته است و باید از این ظرفیت تکرارنشدنی برای این حوزه، بیشترین استفاده به نفع حوزه فرهنگ بشود.

در ادامه این نشست، استانداران فارس و کرمان، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار و رئیس شورای شهر شیراز نیز، نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های فارس و کرمان نیز در این نشست حضور داشتند.