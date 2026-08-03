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مردم قزوین در ۱۵۵ شب متوالیِ تجمعِ خودجوش مردمی، با حضور در خیابانها، ضمن محکومیت اقدامات ایادی استکبار، بر حمایت قاطع از ایران اسلامی و نیروهای مسلح تأکید و با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در ۱۵۵ شب از تجمعات مردمی که با حالوهوای ایام سوگواری و در آستانه ی اربعین حسینی برگزار شد، شهروندان قزوینی با برپایی موکبهای پذیرایی و ایستگاههای فرهنگی، فضای شهر را با عطر شهادت و مقاومت عطرآگین کردند.
شرکتکنندگان در این آیین، با سر دادن شعارهای انقلابی و در دست داشتن تصاویری از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را حاصل جانفشانیهای مدافعان امنیت دانستند.
این تجمعات که به صورت شبانه و با حضور اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان قزوینی برگزار میشود، به نمادی از استقامت مردمی در برابر فشارها و توطئههای دشمنان تبدیل شده است.