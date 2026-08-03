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در کنار موکبهای خدمترسانی به زائران اربعین در دهلران، نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی برپا شده تا بانوان هنرمند، بهویژه زنان سرپرست خانوار، با عرضه تولیدات خود، هم در خدمت به زائران سهیم شوند و هم گامی در مسیر توسعه کسبوکار بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اربعین امسال در دهلران، تنها موسم خدمت به زائران نیست؛ بلکه فرصتی برای شکوفایی ظرفیتهای مردمی و رونق اقتصاد خانوادهها نیز شده است.
در کنار موکبهای پذیرایی از زائران حسینی، نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی برپا شده تا هنر دستان زنان و مردان این دیار، در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشته شود. بانوان هنرمند، بهویژه زنان سرپرست خانوار، با عرضه تولیدات خود، هم در خدمت به زائران سهیم شدهاند و هم گامی در مسیر توسعه کسبوکار و افزایش درآمد خانوادههایشان برداشتهاند.
در میان عطر چای، نوای «لبیک یا حسین» و شور زائران اربعین، دستانی هستند که با عشق آفریدهاند و با امید به آینده، تولید کردهاند. نقشهای اصیل، دستبافتههای چشمنواز و هنر دستان بانوان دهلرانی، جلوهای از فرهنگ و اصالت این دیار را به تصویر کشیده است.
شریفی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در بازدید از این نمایشگاه، آن را پیوندی زیبا میان فرهنگ، هنر و اقتصاد مردمی دانست و گفت: زائران علاوه بر بهرهمندی از خدمات موکبها، با سوغات و دستساختههای هنرمندان دهلرانی نیز آشنا میشوند؛ محصولاتی که حاصل ذوق، خلاقیت و تلاش بانوانی است که با تکیه بر توانمندیهای خود، چرخ زندگی را میچرخانند.
اسدالله چراغی نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی نیز اربعین را سکویی برای معرفی تولیدات بومی و ایجاد بازار فروش برای مشاغل خانگی برشمرد و گفت: هدف اصلی، حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی، بهویژه بانوان هنرمند و سرپرست خانوار است. اربعین ظرفیت بزرگی برای معرفی محصولات بومی، ایجاد بازار فروش و کمک به اشتغال پایدار در منطقه محسوب میشود.
وی از اداره کل میراث فرهنگی خواست زمینه ایجاد بازارچههای مرزی صنایع دستی و تبادل با کشورهای همجوار را برای این صنعتگران فراهم کند.
مراد یگانه فرماندار دهلران نیز از اختصاص زمین برای احداث بازارچه دائمی تولید و عرضه محصولات صنایع دستی در دهلران خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به مشاغل خانگی در حوزه میراث فرهنگی دهلران پرداخت شده است.